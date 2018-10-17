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Свердловские ресурсоснабжающие компании сократили запасы угля на 28,6%

УрБК, Екатеринбург, 17.10.2018. Ресурсоснабжающие компании в Свердловской области значительно сократили запасы топлива к 1 октября 2018 года, говорится в материалах Свердловскстата.



В организациях с основным видом деятельности «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» запасы угля по сравнению с 1 октября 2017 года уменьшились на 310,4 тыс. т (на 28,6%), топочного мазута — на 6,1 тыс. т (на 4,3%).



Также зафиксировано сокращение запасов топлива в котельных, которые находятся в ведении муниципалитетов. Запасы угля на теплопунктах снизились на 12,1% (по сравнению с 1 октября 2017 года) и составили 57,8 тыс. т, обеспеченность топливным мазутом снизилась на 6,5% (до 30,9 тыс. т).



«С учетом сложившегося в сентябре 2018 года среднесуточного расхода топлива, созданные на 1 октября 2018 года запасы угля могут обеспечить работу организаций области в течение 30 дней, топочного мазута — в течение 755 дней», — говорится в сообщении.



По сравнению с 1 октября 2017 года у потребителей сократились запасы угля на 19,8% (до 1 млн 223,9 тыс. т), топочного мазута — на 6,6% (до 167,3 тыс. т).

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