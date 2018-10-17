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Роскачество предложило изменить ГОСТ на пиво
17 октябрь 2018 (10:59)
УрБК, Москва, 17.10.2018. Роскачество выступило с предложением изменить ГОСТ на пиво и пивные напитки, сообщает пресс-служба организации.
Ссылаясь на мнение участников рынка, Роскачество указывает, что большинство ссылочных стандартов на методы испытаний пивоваренной продукции в ГОСТ 31711-2012 были разработаны еще в 1980-х годах прошлого века, а сейчас они устарели. Действующие в Российской̆ Федерации стандарты на пивоваренную продукцию существенным образом отстали от уровня ведущих пивоваренных стран.
«В России нет аккредитованных методик контроля этого уровня содержания. Фактически правовые пробелы создали «серую зону», — пояснили в Роскачестве.
К примеру, в настоящее время под пивом на рынке подразумевается напиток, в котором масса несоложеных продуктов превышает 20%.
В этой связи предлагается включить в ГОСТ методики контроля выполнения обязательных требований к идентификации пива и пивных напитков. Как полагают в организации, это позволит ужесточить борьбу с «легальным фальсификатом».
Ссылаясь на мнение участников рынка, Роскачество указывает, что большинство ссылочных стандартов на методы испытаний пивоваренной продукции в ГОСТ 31711-2012 были разработаны еще в 1980-х годах прошлого века, а сейчас они устарели. Действующие в Российской̆ Федерации стандарты на пивоваренную продукцию существенным образом отстали от уровня ведущих пивоваренных стран.
«В России нет аккредитованных методик контроля этого уровня содержания. Фактически правовые пробелы создали «серую зону», — пояснили в Роскачестве.
К примеру, в настоящее время под пивом на рынке подразумевается напиток, в котором масса несоложеных продуктов превышает 20%.
В этой связи предлагается включить в ГОСТ методики контроля выполнения обязательных требований к идентификации пива и пивных напитков. Как полагают в организации, это позволит ужесточить борьбу с «легальным фальсификатом».
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