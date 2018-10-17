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На ММК стартовал проект в сфере промышленного туризма

УрБК, Магнитогорск, 17.10.2018. На Магнитогорском металлургическом комбинате стартовал проект, в рамках которого желающие могут посетить производственную площадку предприятия. Для туристов открыты сразу несколько экскурсионных маршрутов, сообщает пресс-служба ММК.



«ММК и прежде не был закрыт для гостей: только в прошлом году с экскурсиями на промплощадке побывало более 4 тыс. человек. Но, как правило, это были гости, имеющие отношение к металлургическому производству. Юные магнитогорцы также могли увидеть воочию легенду отечественной металлургии: в рамках программы профориентации детским экскурсиям уделялось особое внимание. И вот теперь желающие могут совершить увлекательную поездку по одному из маршрутов, входящих в экскурсионную программу», — рассказали в пресс-службе.



«Укрощение огня» — так называется экскурсия с посещением крупнейшего в России доменного цеха и уникального комплекса стана 5000, продукция которого поставляется производителям труб большого диаметра, а также судо- и мостостроительным компаниям. Побывать в данных цехах и посетить научно-технический музей комбината можно в рамках экскурсии «Стальная эволюция». Экскурсия дает представление не только о сегодняшнем дне на ММК, но и о славном историческом прошлом комбината.



Еще один маршрут, разработанный для детей шести-пятнадцати лет, называется «У папы на работе». Ребята прокатятся на автобусе и увидят все важные промышленные объекты ММК. Другая обзорная автобусная экскурсия для детей и подростков — «В гости к металлургам» — также начинается с посещения музея ММК.



На ММК вопросы безопасности находятся под особым контролем, поэтому даже перед автобусной экскурсией по территории комбината маленькие посетители надевают каски. Перед началом экскурсии гости предприятия пройдут вводный инструктаж по технике безопасности. Каждый посетитель застрахован крупнейшей российской страховой компанией СОГАЗ.



Первыми посетителями маршрута «Укрощение огня» стали 16 октября студенты Магнитогорского государственного технического университета им. Г. И. Носова. После экскурсии состоялась встреча с гендиректором ПАО «ММК» Павлом Шиляевым.



«Магнитогорский металлургический комбинат всегда стремился к открытости, информационной прозрачности. Идея организовать такие маршруты появилась в результате совместной работы руководства комбината и городской администрации, когда мы обсуждали развитие туристического направления в Магнитогорске. Для всех тех, кто интересуется историей страны, а история ММК от нее неотделима, для всех, кто хотел бы своими глазами увидеть масштаб металлургического производства в Магнитке, были разработаны эти экскурсионные маршруты», — рассказал П. Шиляев.



Отметим, что Магнитогорск включён в кластер промышленного туризма в рамках федеральной программы Ростуризма с 2019 по 2025 годы. Маршруты по промплощадке ММК проработаны с учётом безопасности, информационной насыщенности и зрелищности. В перспективе на ММК будут открыты новые маршруты. Подробнее ознакомиться с действующими маршрутами и оставить заявку на экскурсию можно на сайте https://mmk-tour.ru.

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