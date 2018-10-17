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За 9 месяцев ввоз плодоовощной продукции из Узбекистана в Свердловскую область увеличился в два раза

УрБК, Екатеринбург, 17.10.2018. Сотрудники Управления Россельхознадзора по Свердловской области за 9 месяцев 2018 года проконтролировали в два раза больше плодоовощной продукции из Республики Узбекистан, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



Так, в 2018 году на склад временного хранения поступило 220 грузовых автомобилей. Инспекторы Россельхознадзора совместно с сотрудниками Екатеринбургской таможни проконтролировали 4350,24 т подкарантинной продукции, из них 2151,4 т фруктов и 1087,5 т овощей.



«В одном случае был выявлен карантинный вредитель — восточная плодожорка (Grapholitha molesta) в свежих персиках, ввезенных из Республики Узбекистан. Зараженная продукция в количестве 16,5 т обеззаражена», — говорится в сообщении.



За аналогичный период 2017 года из Узбекистана на склад временного хранения поступило 110 грузовых автомобилей, досмотрено 2087 т продукции, а именно: 1432,4 т фруктов и 258,14 т овощей.

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