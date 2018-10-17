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Банк России утвердил решение по выпуску купонных облигаций на 1 трлн рублей

УрБК, Москва, 17.10.2018. Банк России утвердил решение по выпуску купонных облигаций Банка России (КОБР) на 1 трлн руб. Об этом говорится в сообщении на сайте регулятора.



«Банк России принял решение об осуществлении эмиссии четырнадцатого и пятнадцатого выпусков купонных облигаций Банка России (КОБР) и утвердил решения о выпуске КОБР-14 и выпуске КОБР-15», — говорится в сообщении.



Речь идет об 1 млрд облигаций, номинальная стоимость бумаги составит 1 тыс. руб. Размещение КОБР-14 на 500 млрд руб. начнется 16 октября, погашение — 16 января; размещение КОБР-15 еще на 500 млрд руб. начнется 13 ноября, погашение — 13 февраля. Таким образом, купонный период по обоим выпускам составит 92 дня. Ставка купона — ключевая ставка Банка России, отмечает «Прайм».



В дальнейшем решения об эмиссии нового выпуска КОБР будут приниматься по мере необходимости, с учетом прогноза ликвидности банковского сектора в целях абсорбирования устойчивой части структурного профицита ликвидности.



Облигации Банка России — это инструмент регулирования банковской ликвидности, который используется для абсорбирования формирующегося значительного и устойчивого ее избытка, как правило, на сравнительно длительные сроки (от нескольких месяцев до года).



Банк России также может проводить аукционы по размещению ОБР для снижения нагрузки на основные операции — еженедельные депозитные аукционы — в том случае, если избыточная ликвидность формируется в значительном объеме и на длительный срок.

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