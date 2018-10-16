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В Свердловской области утвердили направления долговой политики до 2021 года
16 октябрь 2018 (18:01)
УрБК, Екатеринбург, 16.10.2018. Целью долговой политики Свердловской области в среднесрочной перспективе является сохранение финансовой устойчивости и сбалансированности областного бюджета, равномерное распределение долговой нагрузки по годам, указано в документе, размещенном на официальном интернет-портале правовой информации.
«В 2019-2020 годах реализация долговой политики Свердловской области будет осуществляться в условиях умеренных темпов роста экономики, продолжающейся нестабильности на финансовых рынках и, как следствие, существенных рисков при исполнении бюджета», — указано в документе.
Согласно документу, долговая политика будет исходить из необходимости сохранения объема государственного долга Свердловской области на безопасном уровне и постепенного снижения долговой нагрузки на областной бюджет.
«Сохранение объема государственного долга Свердловской области на экономически безопасном уровне, обеспечение к 1 января 2021 года объема государственного долга на уровне общего объема долговых обязательств не более 40% от суммы доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений, объема долговых обязательств по государственным ценным бумагам и кредитам, полученным от кредитных организаций, не более 32% от суммы доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений и дефицита областного бюджета на уровне не более 10% от суммы доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений, — говорится в указе губернатора региона.
Достигнуть данной цели планируется за счет поддержания умеренной нагрузки на областной бюджет и определения оптимального набора инструментов государственных заимствований и благоприятного периода привлечения заемных ресурсов. Планируется привлекать кредиты от кредитных организаций исключительно по ставкам на уровне не более чем уровень ключевой ставки, установленный Центральным банком Российской Федерации, увеличенный на 1% годовых.
«В 2019-2020 годах реализация долговой политики Свердловской области будет осуществляться в условиях умеренных темпов роста экономики, продолжающейся нестабильности на финансовых рынках и, как следствие, существенных рисков при исполнении бюджета», — указано в документе.
Согласно документу, долговая политика будет исходить из необходимости сохранения объема государственного долга Свердловской области на безопасном уровне и постепенного снижения долговой нагрузки на областной бюджет.
«Сохранение объема государственного долга Свердловской области на экономически безопасном уровне, обеспечение к 1 января 2021 года объема государственного долга на уровне общего объема долговых обязательств не более 40% от суммы доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений, объема долговых обязательств по государственным ценным бумагам и кредитам, полученным от кредитных организаций, не более 32% от суммы доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений и дефицита областного бюджета на уровне не более 10% от суммы доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений, — говорится в указе губернатора региона.
Достигнуть данной цели планируется за счет поддержания умеренной нагрузки на областной бюджет и определения оптимального набора инструментов государственных заимствований и благоприятного периода привлечения заемных ресурсов. Планируется привлекать кредиты от кредитных организаций исключительно по ставкам на уровне не более чем уровень ключевой ставки, установленный Центральным банком Российской Федерации, увеличенный на 1% годовых.
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