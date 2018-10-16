Кризис
Ростуризм исключил компанию «РоссТур» из единого реестра туроператоров
16 октябрь 2018 (18:00)
Ростуризм принял решение об исключении ООО «РоссТур» из единого реестра туроператоров. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
«15 октября 2018 года туроператор ООО «РоссТур» уведомил Федеральное агентство по туризму о прекращении туроператорской деятельности по причине невозможности указанного туроператора исполнить все обязательства по договорам о реализации туристского продукта. В этой связи решением (приказом) Ростуризма от 16 октября 2018 года сведения об ООО «РоссТур» исключены из единого федерального реестра туроператоров на основании статьи 4.2. федерального закона «Об основах туристской деятельности в РФ», — говорится в сообщении.
В ведомстве поясняют, что таким образом для туристов и иных заказчиков турпродукта, пострадавших от действий ООО «РоссТур» как туроператора, сегодня наступил страховой случай и возникли основания для выплаты страхового возмещения.
Напомним, гражданская ответственность ООО «РоссТур» за неисполнение обязательств по договору о реализации туристского продукта застрахована в АО «ЕРВ Туристическое Страхование» на сумму 50 млн руб.
«15 октября 2018 года туроператор ООО «РоссТур» уведомил Федеральное агентство по туризму о прекращении туроператорской деятельности по причине невозможности указанного туроператора исполнить все обязательства по договорам о реализации туристского продукта. В этой связи решением (приказом) Ростуризма от 16 октября 2018 года сведения об ООО «РоссТур» исключены из единого федерального реестра туроператоров на основании статьи 4.2. федерального закона «Об основах туристской деятельности в РФ», — говорится в сообщении.
В ведомстве поясняют, что таким образом для туристов и иных заказчиков турпродукта, пострадавших от действий ООО «РоссТур» как туроператора, сегодня наступил страховой случай и возникли основания для выплаты страхового возмещения.
Напомним, гражданская ответственность ООО «РоссТур» за неисполнение обязательств по договору о реализации туристского продукта застрахована в АО «ЕРВ Туристическое Страхование» на сумму 50 млн руб.
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