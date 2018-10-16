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В Челябинской области завтра синоптики прогнозируют усиление ветра до 20 м/с

УрБК, Челябинск, 16.10.2018. По данным Челябинского гидрометцентра, днём 17 октября на территории Южного Урала ожидается усиление ветра до 20 м/с. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Челябинской области.



«Повышается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, обусловленных авариями на объектах и линиях энергосистем, аварийным отключением систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения. Возможно повреждение слабо укрепленных конструкций, повреждение кровли и остекления зданий, обрыв линий электропередач, вал деревьев», — поясняют в пресс-службе.



В случае ухудшения обстановки органам исполнительной власти, местного самоуправления, организациям ведомство рекомендует перейти в режим повышенной готовности и организовать дополнительные меры по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

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