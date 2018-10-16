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В Екатеринбурге закроют движение по переулку Широкому, улице Гастелло и улице Мамина-Сибиряка
16 октябрь 2018 (17:26)
УрБК, Екатеринбург, 16.10.2018. В Екатеринбурге в связи с устройством сети ливневой канализации закрыли с 16 октября до 16 ноября движение транспорта по переулку Широкому (от Щербакова до Мраморской) и по улице Гастелло (от переулка Широкого до переулка Каслинского).
Как говорится в сообщении на сайте администрации муниципалитета, помимо этого, продлевается срок закрытия движения транспорта по улице Мамина-Сибиряка от дома № 10 до улицы Азина.
«Объезжать закрытый участок по улицам Азина, Луначарского, Короленко и Шевченко автомобилисты будут до 30 октября. Причина перекрытия — ремонт сети теплоснабжения», — говорится в сообщении.
Как говорится в сообщении на сайте администрации муниципалитета, помимо этого, продлевается срок закрытия движения транспорта по улице Мамина-Сибиряка от дома № 10 до улицы Азина.
«Объезжать закрытый участок по улицам Азина, Луначарского, Короленко и Шевченко автомобилисты будут до 30 октября. Причина перекрытия — ремонт сети теплоснабжения», — говорится в сообщении.
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