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Показатель доступности ипотеки в Челябинской области — один из самых комфортных в России

УрБК, Челябинск, 16.10.2018. Показатель доступности ипотеки, рассчитываемый Национальным бюро кредитных историй (НБКИ), в Челябинской области является одним из самых комфортных для заемщиков среди регионов России — 46,6 тыс. руб. Об этом сообщает пресс-служба НБКИ.



Рассчитанный НБКИ показатель исходит из того, что относительно «комфортным» для заемщика является соотношение ежемесячных платежей к ежемесячным доходам на уровне 1/3.



С 1 апреля 2018 года данный показатель в Челябинской области вырос на 2,2% (с 45,6 тыс. руб.).



По данным НБКИ, средний размер ипотечного кредита по России вырос с 2 млн 013,4 тыс. руб. на 1 апреля 2018 года до 2 млн 314 тыс. руб. на 1 октября 2018 года. Средний срок кредита вырос с 15,9 лет до 16,3.



«С одной стороны, доступ граждан к кредитным ресурсам банков несколько упростился — помимо сокращения размера первоначального взноса, снизились и процентные ставки по ипотеке. Вместе с тем, из-за этого выросло тело кредитов и объемы ежемесячных платежей по ним. В этой связи заемщикам следует помнить, что получение ипотеки — это принятие на себя многолетних финансовых обязательств, в течение которых всей семье придется отдавать за обслуживание кредита и погашение основного долга существенную часть своих доходов. Поэтому важно планировать свои финансы таким образом, чтобы выплаты по кредиту были по возможности «комфортными», а остаток средств позволял членам домохозяйства поддерживать привычный для них уровень жизни», — отметил генеральный директор НБКИ Александр Викулин.

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