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Свердловский облсуд обязал Пенсионный фонд вернуть экс-предпринимателю излишне уплаченные взносы

УрБК, Екатеринбург, 16.10.2018. Свердловский областной суд обязал региональное отделение Пенсионного фонда РФ вернуть экс-предпринимателю излишне уплаченные взносы.



Как сообщила пресс-служба облсуда, жительница региона обратилась в отделение Пенсионного фонда РФ по Свердловской области с заявлением о возврате излишне уплаченных страховых взносов. Женщина указала, что до июля 2015 года являлась индивидуальным предпринимателем (ИП) и исправно переводила страховые взносы. Налоги она платила по упрощенной системе налогообложения, но за период с 2014 по 2015 год переплатила 99 тыс. руб. Пенсионный фонд отказал заявительнице, сославшись на то, что переплата не была установлена.



Тогда женщина обратилась с иском в Кировский районный суд Екатеринбурга, требуя признать решение отделения незаконным и обязать вернуть ей излишне уплаченные страховые взносы и пени. Суд отказал в удовлетворении административного иска. Он указал, что возможность уменьшения сумм полученных доходов на сумму расходов при расчете страховых взносов для ИП, находящихся на упрощенной системе налогообложения, к которым относилась истец, не предусмотрена законом. Не согласившись с решением суда, истец обжаловала его в вышестоящей инстанции.



Свердловский областной суд, рассмотрев материалы дела и выслушав доводы сторон, отменил решение суда первой инстанции, указав, что у Пенсионного фонда отсутствовали основания как для начисления истцу пеней, так и для отказа в возврате излишне уплаченных сумм и штрафов. Суд обязал госучреждение устранить допущенные нарушения. Об исполнении решения ответчик обязан в месячный срок сообщить суду.

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