Новости дня
Видеохостинг YouTube и социальная сеть «Одноклассники» заблокировали страницы «Кэшбери»
16 октябрь 2018 (15:59)
УрБК, Москва, 16.10.2018. Видеохостинг YouTube и социальная сеть «Одноклассники» заблокировали страницы «Кэшбери».
«Этот аккаунт заблокирован за многочисленные или серьезные нарушения условий использования YouTube, в том числе в отношении спама, обмана и введения пользователей в заблуждение», — указано на странице «Кэшбери» в YouTube. До момента блокировки на канале было около 50 тыс. подписчиков.
Страница «Кэшбери» также заблокирована в «Одноклассниках». В Facebook и Telegram группы компании работают. Официальное сообщество «Кэшбери» во «ВКонтакте» (129 тыс. участников) стало закрытым сразу же после заявления руководителя компании Артура Варданяна о заморозке работы.
Напомним, что «Кэшбери» имела, по данным ЦБ РФ, признаки финансовой пирамиды. После заявления представителя Банка России Валерия Ляха о подозрениях регулятора в отношении «Кэшбери» ее руководители стали утверждать, что подвергаются гонениям. 12 октября компания приостановила работу (то есть начисление выплат клиентам) до 1 ноября 2018 года.
«Этот аккаунт заблокирован за многочисленные или серьезные нарушения условий использования YouTube, в том числе в отношении спама, обмана и введения пользователей в заблуждение», — указано на странице «Кэшбери» в YouTube. До момента блокировки на канале было около 50 тыс. подписчиков.
Страница «Кэшбери» также заблокирована в «Одноклассниках». В Facebook и Telegram группы компании работают. Официальное сообщество «Кэшбери» во «ВКонтакте» (129 тыс. участников) стало закрытым сразу же после заявления руководителя компании Артура Варданяна о заморозке работы.
Напомним, что «Кэшбери» имела, по данным ЦБ РФ, признаки финансовой пирамиды. После заявления представителя Банка России Валерия Ляха о подозрениях регулятора в отношении «Кэшбери» ее руководители стали утверждать, что подвергаются гонениям. 12 октября компания приостановила работу (то есть начисление выплат клиентам) до 1 ноября 2018 года.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Компания «Кэшбери» приостановила работу
- «Кэшбери» приостановила выплаты своим клиентам
- Генпрокуратура проверит информацию Банка России о признаках финансовой пирамиды в группе «Кэшбери»
- Банк России назвал «Кэшбери» одной из самых масштабных выявленных финансовых пирамид
- Аккаунт телеканала Russia Today на YouTube был заблокирован и разблокирован