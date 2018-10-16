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Видеохостинг YouTube и социальная сеть «Одноклассники» заблокировали страницы «Кэшбери»

16 октябрь 2018 (15:59)

УрБК, Москва, 16.10.2018. Видеохостинг YouTube и социальная сеть «Одноклассники» заблокировали страницы «Кэшбери».

«Этот аккаунт заблокирован за многочисленные или серьезные нарушения условий использования YouTube, в том числе в отношении спама, обмана и введения пользователей в заблуждение», — указано на странице «Кэшбери» в YouTube. До момента блокировки на канале было около 50 тыс. подписчиков.

Страница «Кэшбери» также заблокирована в «Одноклассниках». В Facebook и Telegram группы компании работают. Официальное сообщество «Кэшбери» во «ВКонтакте» (129 тыс. участников) стало закрытым сразу же после заявления руководителя компании Артура Варданяна о заморозке работы.

Напомним, что «Кэшбери» имела, по данным ЦБ РФ, признаки финансовой пирамиды. После заявления представителя Банка России Валерия Ляха о подозрениях регулятора в отношении «Кэшбери» ее руководители стали утверждать, что подвергаются гонениям. 12 октября компания приостановила работу (то есть начисление выплат клиентам) до 1 ноября 2018 года.

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