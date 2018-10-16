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Официальный курс доллара США снизился на 22 коп., евро — на 13 коп.
16 октябрь 2018 (15:46)
УрБК, Москва, 16.10.2018. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 17 октября 2018 года. Курс долл. США снизился на 22,03 коп. до 65,53 руб., курс евро — на 13,04 коп. до 75,92 руб.
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