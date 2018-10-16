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«Уральские авиалинии» вводят в зимнее расписание новые рейсы из Оша в Казань и Краснодар

УрБК, Екатеринбург, 16.10.2018. Авиакомпания «Уральские авиалинии» с 28 октября 2018 года начинает полеты по маршруту Ош — Казань — Ош, а с 30 октября — Ош — Краснодар — Ош. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.



«У России и Киргизии давно сформированы тесные политические и экономические связи, поэтому удобное транспортное сообщение чрезвычайно важно для жителей обеих стран», — говорится в сообщении.



Рейсы в Казань будут выполняться еженедельно по воскресеньям, обратный рейс в Ош – по понедельникам. Стоимость авиабилета Казань — Ош — от 9 тыс. 600 руб., Ош — Казань — от 9 тыс. 900 руб. Рейс Краснодар — Ош — Краснодар будет выполняться один раз в неделю по средам, из Казани вылет запланирован по вторникам. Минимальный тариф Краснодар — Ош — от 9 тыс. 600 руб., Ош — Краснодар — от 9 тыс. 900 руб.



«В стоимость включены багаж до 23 кг, ручная кладь — до 5 кг, питание и все сборы. Перелеты на данном маршруте будут обслуживаться авиалайнерами производства концерна Airbus. Полет будет удобным и комфортным благодаря салонам эконом- и бизнес-класса», — отмечают в пресс-службе.



Билеты уже в продаже на www.uralairlines.com, в мобильном приложении Ural Airlines, по звонку в call-центр: 8-800-7700-262, а также в авиакассах. При покупке авиабилетов можно дополнительно сэкономить. Для этого нужно вступить в программу «Крылья» и получить приветственный бонус, который можно сразу использовать как скидку на авиабилет.

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