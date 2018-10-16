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Ростуризм исключил компанию «РоссТур» из единого реестра туроператоров

УрБК, Москва, 16.10.2018. Ростуризм принял решение об исключении ООО «РоссТур» из единого реестра туроператоров. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



«15 октября 2018 года туроператор ООО «РоссТур» уведомил Федеральное агентство по туризму о прекращении туроператорской деятельности по причине невозможности указанного туроператора исполнить все обязательства по договорам о реализации туристского продукта. В этой связи решением (приказом) Ростуризма от 16 октября 2018 года сведения об ООО «РоссТур» исключены из единого федерального реестра туроператоров на основании статьи 4.2. федерального закона «Об основах туристской деятельности в РФ», — говорится в сообщении.



В ведомстве поясняют, что таким образом для туристов и иных заказчиков турпродукта, пострадавших от действий ООО «РоссТур» как туроператора, сегодня наступил страховой случай и возникли основания для выплаты страхового возмещения.



Напомним, гражданская ответственность ООО «РоссТур» за неисполнение обязательств по договору о реализации туристского продукта застрахована в АО «ЕРВ Туристическое Страхование» на сумму 50 млн руб.

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