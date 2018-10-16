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За год ввод жилья в Свердловской области сократился на 7,9%
16 октябрь 2018 (14:20)
УрБК, Екатеринбург, 16.10.2018. За девять месяцев текущего года ввод в действие жилых домов в Свердловской области сократился на 7,9% в годовом выражении, до 1 млн 118,6 тыс. кв. м., следует из данных Свердловскстата.
В то же время площадь введенного индивидуального строительства выросла за указанный период на 18,7%, до 621,9 тыс. кв. м.
За сентябрь в Свердловской области введено 141,3 тыс. кв. м. жилья, это на 0,4% больше, чем в сентябре прошлого года.
В то же время площадь введенного индивидуального строительства выросла за указанный период на 18,7%, до 621,9 тыс. кв. м.
За сентябрь в Свердловской области введено 141,3 тыс. кв. м. жилья, это на 0,4% больше, чем в сентябре прошлого года.
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