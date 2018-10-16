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В Екатеринбурге судебные приставы арестовали BMW за долг по договору займа в 200 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 16.10.2018. Судебные приставы Чкаловского районного отдела Екатеринбурга арестовали BMW за долг по договору займа в 200 тыс. руб., сообщает пресс-служба Управления ФССП по Свердловской области.



Сначала должника ограничили в праве выезда за границу и запретили проводить регистрационные действия в отношении транспортного средства. Но должник не возвращал средства. Судебным приставом-исполнителем было принято решение арестовать автомобиль марки БМВ 520i, принадлежащий на праве собственности должнику.



В связи с тем, что он скрывал имущество, приставу по розыску пришлось устанавливать место нахождения автомобиля. В итоге иномарку передали на ответственное хранение на специализированную стоянку.



Если в установленный законодательством срок задолженность не будет погашена, транспортное средство передадут в специализированную организацию для его оценки, а в дальнейшем для реализации на торгах территориальному органу Росимущества, все средства будут переданы взыскателю.

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