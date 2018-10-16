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Сроки «мусорной реформы» в Свердловской области перенесены на 1 января 2019 года

УрБК, Екатеринбург, 16.10.2018. Новая система вывоза и утилизации твердых бытовых отходов в Свердловской области начнет работу с 1 января 2019 года. Об этом заявил в ходе пресс-конференции в Екатеринбурге министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.



«Действительно, сначала планировалось с 1 июля. Потом с 1 ноября. Уже все региональные операторы были готовы и договоры подписаны. Но 23 сентября вышло постановление правительства о схеме размещения отходов. Чтобы ничего не менять по ходу, принято решение перенести на 1 января 2018 года», — сказал Николай Смирнов.



По его словам, лучше не начинать работу новой системы под конец финансового года. Тем более что в 2019 году предстоит увеличение НДС, которое нужно учитывать отдельно.

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