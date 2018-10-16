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Заместителем главы Екатеринбурга по вопросам благоустройства, транспорта и экологии назначен Алексей Бубнов

УрБК, Екатеринбург, 16.10.2018. Заместителем главы Екатеринбурга по вопросам благоустройства, транспорта и экологии назначен Алексей Бубнов. Изменения в руководстве города отражены на официальном сайте горадминистрации.



Алексей Бубнов начал работать в администрации города с 2003 года. В ноябре того же года он возглавил комитет экономики Кировского района. С 2010 по 2013 годы занимал пост замглавы регионального управления заказчика капитального строительства Центрального военного округа — филиала федерального казенного предприятия «Управление заказчика капитального строительства министерства обороны Российской Федерации».



В 2013-2014 годах работал на посту заместителя министра общего и профессионального образования Свердловской области. С сентября 2014 года А. Бубнов возглавил городскую Счетную палату.



На прошлой неделе в отставку был отправлен замглавы администрации Екатеринбурга по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Евгений Архипов.

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