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Жители Свердловской области увеличили объем банковских вкладов на 5,8%

УрБК, Екатеринбург, 16.10.2018. Жители Свердловской области на 1 сентября 2018 года разместили во вкладах 678,7 млрд руб. Это на 5,8% больше, чем годом ранее. Большую часть средств жители Свердловской области хранят в рублях, доля вкладов в иностранной валюте снизилась до 12% (-1%) и составила 82,8 млрд руб. Об этом сообщает отдел по связям c общественностью Уральского ГУ Банка России.



«В этом году снижение процентных ставок по вкладам начинает замедляться, а некоторые банки стали повышать ставки, в частности, по рублевым депозитам. На 1 сентября 2018 года средневзвешенная ставка по вкладам в рублях в Свердловской области составила 4,6%, в долларах США — 1,7%, в евро — 0,3%», — отметила заместитель начальника Уральского ГУ Банка России Елена Федина.



Всего в Уральском регионе на 1 сентября 2018 года банки привлекли от жителей около 2,8 трлн руб. (+8,6% по сравнению с сентябрем 2017 года). Жители Тюменской области разместили во вкладах 777,8 млрд руб., Челябинской области — 408,1 млрд руб., Республики Башкортостан — 374 млрд руб., Пермского края — 322,7 млрд руб., Оренбургской и Курганской областей —181,8 и 56,9 млрд руб. соответственно.

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