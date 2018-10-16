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В Алапаевске из-за аварии без тепла остались 56 многоквартирных домов

УрБК, Екатеринбург, 16.10.2018. В Алапаевске из-за аварии на теплотрассе по улице Чапаева без теплоснабжения остались 56 многоквартирных домов и четыре социально значимых объекта. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.



Из-за прорыва трубы диаметром 273 мм теплоснабжение потребителей осуществляется по затухающей схеме.



В ликвидации последствий аварии задействованы 11 человек и шесть единиц спецтехники. Сроки восстановления теплоснабжения не уточняются.

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