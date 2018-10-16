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В Екатеринбурге покажут концепты архитектурного освещения Москвы, Санкт-Петербурга и Владивостока

УрБК, Екатеринбург, 16.10.2018. В Екатеринбурге с 5 по 7 декабря в рамках Международного форума высотного и уникального строительства 100+ Forum Russia состоится выставка новейших достижений и технологий в строительстве 100+ Technologies.



В ходе выставки разработчики концептов архитектурного освещения предложат свое видение ночной Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска и Владивостока.



«Мы хотим создать галерею масштабных барельефов из знаковых объектов этих городов и по-новому показать сталинские высотки, МГУ, ансамбль кремлевских башен, Исаакиевкий собор, Адмиралтейство, дворцовые комплексы Петербурга, Лахта Центр, новосибирский оперный театр и мосты Владивостока. Екатеринбург мы планируем представить рельефом знаковых объектов конструктивизма: гостиницы «Исеть» и Белой башни, а также показать здания цирка, Театра оперы и балета и проект всемирно известного британского архитектора Нормана Фостера», — отметила руководитель рабочей группы оргкомитета форума Вера Белоус.



Среди экспонентов — крупнейшие российские и зарубежные предприятия Европы, Америки, ближнего и дальнего Востока. Ключевые направления 100+ Technologies — современные материалы, архитектурное освещение, строительная техника, девелопмент, архитектура и градостроительство, инновационное оборудование, BIM и цифровые технологии.



На выставке в Екатеринбурге можно будет увидеть действующий макет ландшафтной аэродинамической трубы, в которой испытаниям на прочность подвергаются главные мосты страны — здесь имитируются ураганы, землетрясения и цунами. Волновые и ветровые нагрузки и проверку на сейсмоустойчивость пройдут известные морские объекты и другие уникальные сооружения.



Автоматизированные модели управления стадионами, аэропортами и целыми городами продемонстрируют работу искусственного интеллекта и применение BIM-технологий в режиме повседневной эксплуатации и в условиях чрезвычайных ситуаций. В частности, в секции цифрового моделирования состоится презентация BIM-модели утилизации мусора в современном мегаполисе. Технологии смарт-сити с автоматизацией управления городской инфраструктурой будут представлены на примере Сингапура.



В 2018 году на форуме ожидается более 10 тыс. посетителей со всего мира. Посещение всех мероприятий форума бесплатное. Подробная программа — на официальном сайте: 100+ Forum Russia www.forum-100.ru

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