Новости дня
Индекс промышленного производства Свердловской области в сентябре 2018 года сократился на 7,5%
16 октябрь 2018 (10:24)
УрБК, Екатеринбург, 16.10.2018. В сентябре 2018 года индекс промышленного производства в Свердловской области по сравнению с предыдущим месяцем снизился на 7,5%. Об этом говорится в материалах Свердловскстата.
Так, в сфере обрабатывающего производства в отчетном периоде показатель снизился на 8,5%. В том числе в производстве напитков — на 28,1%, производстве текстильных изделий — на 34,1%, производстве лекарственных средств — на 22,4%.
В производстве, передаче и распределении электроэнергии индекс снизился на 11,9%.
По сравнению с сентябрем 2017 года индекс промышленного производства вырос на 6,3%.
Так, в сфере обрабатывающего производства в отчетном периоде показатель снизился на 8,5%. В том числе в производстве напитков — на 28,1%, производстве текстильных изделий — на 34,1%, производстве лекарственных средств — на 22,4%.
В производстве, передаче и распределении электроэнергии индекс снизился на 11,9%.
По сравнению с сентябрем 2017 года индекс промышленного производства вырос на 6,3%.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Индекс промышленного производства Свердловской области в августе 2018 года сократился на 2,1%
- Индекс промышленного производства Свердловской области в августе 2018 года сократился на 2,1%
- В Свердловской области индекс производства в сфере добычи полезных ископаемых в январе-июне снизился на 11,1%
- В мае индекс промпроизводства в Свердловской области снизился на 1,7%
- В мае индекс промпроизводства в Свердловской области снизился на 1,7%