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Индекс промышленного производства Свердловской области в сентябре 2018 года сократился на 7,5%

16 октябрь 2018 (10:24)

УрБК, Екатеринбург, 16.10.2018. В сентябре 2018 года индекс промышленного производства в Свердловской области по сравнению с предыдущим месяцем снизился на 7,5%. Об этом говорится в материалах Свердловскстата.

Так, в сфере обрабатывающего производства в отчетном периоде показатель снизился на 8,5%. В том числе в производстве напитков — на 28,1%, производстве текстильных изделий — на 34,1%, производстве лекарственных средств — на 22,4%.

В производстве, передаче и распределении электроэнергии индекс снизился на 11,9%.

По сравнению с сентябрем 2017 года индекс промышленного производства вырос на 6,3%.

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