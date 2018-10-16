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Суд рассмотрит иск о банкротстве компании «Езра-ФКО» в Екатеринбурге
16 октябрь 2018 (09:43)
УрБК, Екатеринбург, 16.10.2018. Арбитражный суд Свердловской области рассмотрит заявление о признании ООО «Езра-ФКО» (Екатеринбург) несостоятельным (банкротом). Об этом сообщается в материалах арбитража.
Соответствующий документ поступил в суд 11 октября 2018 года. Заявителем по делу выступает ПАО Акционерный коммерческий банк «АК Барс», сумма исковых требований составляет 180 млн 404 тыс. руб.
Отметим, ООО «Езра-ФКО» действует с 1998 года. Основным видом деятельности является аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом.
Соответствующий документ поступил в суд 11 октября 2018 года. Заявителем по делу выступает ПАО Акционерный коммерческий банк «АК Барс», сумма исковых требований составляет 180 млн 404 тыс. руб.
Отметим, ООО «Езра-ФКО» действует с 1998 года. Основным видом деятельности является аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом.
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