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Темп роста ВВП России к сентябрю снизился с 1,8% до 1%

УрБК, Москва, 15.10.2018. По оценке Минэкономразвития России, темп роста ВВП в августе снизился до 1,0 % г/г с 1,8% г/г месяцем ранее. Рост ВВП за январь-август составил 1,6% г/г3 . Основной вклад в замедление роста в августе внесло резкое ухудшение годовой динамики сельского хозяйства (-10,8 % г/г после слабого роста в июне-июле). Об этом говорится в опубликованном докладе «Картина экономики. Сентябрь 2018 года» Минэконоимразвития.



«Помимо сельского хозяйства, снижение годовых темпов роста в августе продемонстрировали грузооборот транспорта (2,5% г/г после 4,1% г/г в июле) и промышленное производство (2,7% г/г после 3,9% г/г в июле)», — указано в докладе.



В сентябре годовые темпы инфляции продолжили расти — до 3,4% г/г с 3,1% г/г в августе. Увеличение темпов роста потребительских цен (в помесячном выражении с устранением сезонности) наблюдалось во всех основных товарных группах, за исключением плодоовощной продукции. В результате монетарная инфляция в сентябре ускорилась до 5,03% м/м SAAR (по сравнению с 3,34% м/м SAAR в августе) и превысила целевой уровень Банка России впервые с ноября 2016 года.



«Рост потребительского спроса демонстрирует тенденцию к замедлению, несмотря на сохранение позитивной динамики на рынке труда», — сообщается в докладе.

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