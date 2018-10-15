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Суд приговорил соучредителя Нижнетагильского завода теплоизоляционных изделий к 2 годам лишения свободы

УрБК, Екатеринбург, 15.10.2018. Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила вынес приговор бывшему собственнику ЗАО «Нижнетагильский завод теплоизоляционных изделий» Денису Кокорину, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



Соучредитель организации признан виновным по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в крупном размере», статьи 145.1 УК РФ «Полная невыплата свыше двух и свыше трех месяцев заработной платы, совершенная из корыстной и иной личной заинтересованности руководителем организации», части 1 статьи 199.2 УК РФ «Сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам, в крупном размере».



Как установлено в суде, с апреля 2013 по июль 2015 года подсудимый, злоупотребляя доверием другого сособственника — владельца 50% акций завода — разработал план по выводу средств предприятия.



«Обвиняемым — директором завода с подконтрольным ООО «УралЭнегоМаш» были заключены заведомо фиктивные договоры поставки товара, после чего были изготовлены и подписаны счета-фактуры, содержащие недостоверную информацию. Впоследствии обвиняемый неоднократно давал незаконные указания главному бухгалтеру предприятия о принятии к учету документов, составленных от имени ООО «УралЭнергоМаш», и о переводе денежных средств на счет данного предприятия», — говорится в сообщении.



Таким образом, с предприятия было выведено 22,9 млн руб. Кроме того, директор предприятия 2-3 месяца не платил зарплату работникам и ничего не предпринимал для погашения задолженности по уплате налогов и сборов в сумме свыше 5,3 млн руб.



Вдобавок обвиняемый сокрыл средства завода, обеспечив их непоступление на расчетные счета, а также находящиеся в кассе организации на общую сумму свыше 4,9 млн руб.



По решению суда Денис Кокорин приговорен к наказанию в виде 2 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 500 тыс. руб.



Отметим, что на задолженность по зарплате в ЗАО «Нижнетагильский завод теплоизоляционных изделий» в июле 2017 года обратил внимание президент РФ Владимир Путин. После этого от своей должности был отстранен глава СУ СК России по Свердловской области Валерий Задорин, впоследствии он был отправлен на пенсию.

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