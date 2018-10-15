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Минфин планирует отменить обязательную накопительную часть пенсии
15 октябрь 2018 (17:42)
УрБК, Москва, 15.10.2018. Минфин в течение нескольких месяцев представит предложения о том, как исключить обязательный накопительный элемент из пенсионной системы, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на заявление замминистра финансов Алексея Моисеева на заседании комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов.
«Я надеюсь, что мы в течение нескольких месяцев сможем представить общественности, в том числе и вам (депутатам — прим. ред.), наши предложения по тому, как эту систему полностью реформировать, с тем, чтобы действительно исключить обязательный накопительный элемент из системы государственного пенсионного обеспечения в полном объеме», — сообщил Алексей Моисеев.
Напомним, что накопительная часть пенсий заморожена в 2014 году. Мера позиционировалась как временная, но после «заморозку» продлевали несколько раз. Таким образом, за четыре года российский бюджет сэкономил 2 трлн руб.
«Я надеюсь, что мы в течение нескольких месяцев сможем представить общественности, в том числе и вам (депутатам — прим. ред.), наши предложения по тому, как эту систему полностью реформировать, с тем, чтобы действительно исключить обязательный накопительный элемент из системы государственного пенсионного обеспечения в полном объеме», — сообщил Алексей Моисеев.
Напомним, что накопительная часть пенсий заморожена в 2014 году. Мера позиционировалась как временная, но после «заморозку» продлевали несколько раз. Таким образом, за четыре года российский бюджет сэкономил 2 трлн руб.
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