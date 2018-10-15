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Суд в Североуральске взыскал с магазина «Много мебели» более 97 тыс. рублей за некачественный диван и кресла

УрБК, Екатеринбург, 15.10.2018. Мировой судья Североуральского судебного района взыскал с магазина «Много мебели» более 97 тыс. руб. из-за продажи некачественной мебели.



Как сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Свердловской области, в марте 2018 года женщина приобрела в магазине диван и два кресла на общую сумму 34 тыс. 997 руб. Кроме того, она оплатила 2 тыс. руб. за доставку и подъем мебели на 3 этаж.



«Однако в течение одного месяца эксплуатации в товаре были обнаружены недостатки: подлокотники кресел и дивана продавились, продавилось посадочное место дивана, под обивкой отсутствовал наполнитель и ощущалась пустота, при этом обивочная ткань растянулась и образовались мелкие складки», — говорится в сообщении.



В магазине заменить некачественный товар или вернуть деньги отказались. После этого женщина обратилась в консультационный пункт Роспотребнадзора, где был составлен иск. По решению мирового судьи с индивидуального предпринимателя в пользу истца взыскана сумма, уплаченная за товар, неустойка за нарушение сроков удовлетворения требований потребителя о возврате уплаченной суммы, убытки, понесенные потребителем, компенсация морального вреда.

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