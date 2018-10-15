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В Кольцово задержана партия незадекларированных костюмов весом 60 кг
15 октябрь 2018 (17:13)
УрБК, Екатеринбург, 15.10.2018. В Кольцово таможенники задержали двух предпринимателей, которые пытались провезти в страну из Узбекистана партию незадекларированных костюмов весом более 60 кг.
Как сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления, пассажиры, прибывшие из Узбекистана, привезли с собой 48 костюмов. Предприниматели пояснили, что привезли с собой образцы товаров на Евразийский форум моды, который проходит в Екатеринбурге.
По словам пассажиров, они не знали о необходимости декларировать товар. Костюмы были изъяты. Возбуждено административное производство по факту недекларирования товаров.
Как сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления, пассажиры, прибывшие из Узбекистана, привезли с собой 48 костюмов. Предприниматели пояснили, что привезли с собой образцы товаров на Евразийский форум моды, который проходит в Екатеринбурге.
По словам пассажиров, они не знали о необходимости декларировать товар. Костюмы были изъяты. Возбуждено административное производство по факту недекларирования товаров.
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