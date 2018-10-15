Запланированная убыточность посевной

В ближайшие дни в Свердловской области закончится уборочная кампания. По оценке аграриев, в 2018 году полевые работы прошли при благоприятных погодных условиях. Несмотря на отсутствие потерь в урожае, убытков сельхозпроизводителям избежать не удалось из-за колебания цен на топливо. С этим же прайсом аграриям придется готовиться к посевной. При этом сэкономить на тратах за счет сокращения объемов производства участники АПК не могут из-за жестких требований Минсельхоза РФ.Согласно последним сводкам министерства АПК и продовольствия Свердловской области, к снегопадам, которые прошли в регионе 13-14 октября 2018 года, аграрии успели убрать почти все зернобобовые культуры (более 630 тыс. т) и картофель (на хранение заложено 236 тыс. т).Как пояснил УрБК руководитель сельскохозяйственного кооператива «Битимский» Михаил Мальцев, в настоящее время на полях продолжается уборка овощей с открытого грунта: капусты, свеклы, редьки. Снегопад и заморозки культурам не навредили.«Форс-мажоров в этом году не было благодаря погоде. Урожайность в целом неплохая. Например, по зерновым объемы чуть меньше по сравнению с 2017 годом, картофель — на уровне прошлого года. Овощей хорошо собрали. Голодать не будем и, возможно, накормим другие области», — сообщил УрБК председатель союза фермеров Свердловской области Владимир Шашкин.Он добавил, что после обрушения цен на картофель фермеры сделали выводы и сократили объемы посевных площадей. Напомним, что в прошлом году часть аграриев попытались сэкономить за счет перехода на работу с корнеплодами, поскольку это является наименее затратной отраслью.«На одном из совещаний фермер пожаловался губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву, что картофель не окупается. Тот его отчитал: «Ты зачем мне жалуешься, когда у нас в регионе переизбыток картофеля? Ты же ни с кем не советовался, какая продукция в регионе востребована», — отмечал М. Мальцев.Однако несмотря на благоприятные для растениеводства погодные условия, значительной прибыли уборочная кампания 2018 года аграриям не принесла. Как ранее писал УрБК, из-за резкого роста цен на топливо в апреле-мае 2018 года сельхозпроизводители переплатили на подготовку к уборочной 11 тыс. руб. за тонну (по сравнению с 2017 годом). Часть непредвиденных расходов была компенсирована из федерального и регионального бюджетов — на эти цели направлено 94 млн руб. Но по отзывам участников АПК при распределении этих денег на всех каждый сельхозпроизводитель получил «крохи».Традиционно с окончанием уборочной кампании начинается подготовка к посевной. В первую очередь с выстраивания экономики. Уже на этом этапе аграрии снова оказались в тупике.«Мы получили прайс-листы на топливо и выяснилось, что оптовые цены оказались выше, чем на заправках. Например, на АЗС «Газпромнефть» (один из поставщиков для АПК — прим. ред.) цена на дизель 43,7-44 руб. за литр, а оптовые предлагаются от 50 тыс. до 52 тыс. за тонну», — сказал Владимир Шашкин.Руководитель СХПК «Битимский», в свою очередь, уточнил, что цены на подготовку запасов топлива на посевную указаны по зимнему прайсу, и соответственно, посевная получится дороже, чем уборочная кампания.Будут ли компенсировать аграриям из бюджета новые расходы, на данный момент неизвестно. Участники АПК, в свою очередь, лишены какого-либо маневра. По словам В. Шашкина, о сокращении объемов производства в 2019 году не может быть и речи, поскольку в случае отклонения от плана Минсельхоз РФ лишает нарушителей господдержки.Однако из года в год сумма субсидий остается слишком маленькой, чтобы покрыть убыточность сельхозпредприятий и фермеров. Но для свердловских аграриев и эти деньги все же лучше, чем ничего.