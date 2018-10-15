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Глава Южного Урала Борис Дубровский оценил ход реконструкции объектов благоустройства в Челябинске

УрБК, Челябинск, 15.10.2018. Губернатор Челябинской области Борис Дубровский посетил объекты, на которых ведется благоустройство по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» и программе губернатора «Реальные дела». Об этом сообщает Управление пресс-службы и информации правительства Южного Урала.



Глава региона положительно оценил проекты реконструкции и отметил, что развитие инфраструктуры в городах и селах области является приоритетной задачей правительства.



Так, Б. Дубровский побывал в парке «Алое поле», где идет реконструкция по проекту, выбранному жителями Центрального района. Благоустройство объекта предусматривает восстановление сети тропинок, создание мест отдыха для детей и взрослых. Систему наружного освещения расширят и обновят, установят скамейки, урны, модульный туалет. Сдать объект планируют в 2019 году.



«В марте проект благоустройства парка занял первое место в рейтинговом голосовании, и это понятно: горожане отдыхают в нем семьями уже многие поколения. Здесь находится любимый многими Дворец пионеров и площадь вокруг Орленка, которая стала одной из «визитных карточек» Челябинска. Реконструкция «Алого поля» — это народный наказ, и он будет выполнен», — подчеркнул Б. Дубровский.



Также глава региона посетил тренировку юных футболистов на стадионе «Факел»: спортивный объект ремонтируют по поручению губернатора. Этим летом на футбольных полях уложили травяное покрытие.



«Развитие детского спорта — это одна из приоритетных задач правительства области, поэтому мы должны уделять должное внимание таким объектам, как стадион «Факел». Улучшенная материально-техническая база позволит юным футболистам добиться новых высот и побороться за золотые медали Чемпионата России», — сказал Б. Дубровский.



Последним объектом посещения стала дворовая площадка в Курчатовском районе Челябинска. Площадь двора превышает 7 тыс. кв. м. Это одна из самых больших дворовых территорий города, благоустроенных в 2018 году.



«Этот двор — хороший пример комплексного благоустройства, нацеленного на улучшение качества жизни людей. У жителей района появилась универсальная и безопасная площадка для отдыха, в том числе с детьми. Очень важно вкладываться не только в строительство новых микрорайонов, но и развивать город, поддерживая в хорошем состоянии уже существующее», — отметил Б. Дубровский.



Отметим, программа «Реальные дела» инициирована Б. Дубровским в 2016 году для социально-экономического развития муниципалитетов. Из бюджета области было направлено более 1 млрд руб. По поручению губернатора в этом году действие программы продолжится: на нее выделено более 500 млн руб.



На реализацию федерального приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в этом году Челябинская область задействовала более 1 млрд руб., в том числе 200 млн руб. из регионального бюджета. Средства направлены на благоустройство 583 дворовых территорий и 129 общественных пространств во всех 43 муниципальных образованиях области, а также парка в Южноуральске.

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