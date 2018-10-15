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«Уральские авиалинии» снизили цены на полеты в Пальма-де-Мальорку в новогодние каникулы

УрБК, Екатеринбург, 15.10.2018. Авиакомпания «Уральские авиалинии» снизила цены на полеты в Пальма-де-Мальорку на период новогодних каникул. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.



Специальные рейсы, заведенные в новогоднее расписание, будут доступны 29 декабря 2018 года, 2, 5, 9 и 12 января 2019 года. Цены на полеты в этот испанский курорт — от 13 тыс. 100 руб. или 170 евро за билет туда-обратно. Билеты уже в продаже.



«Мальорка прекрасно подходит для отдыха в любое время года. В Новый год остров превращается в одну большую красочную рождественскую ярмарку. Здесь проводятся торжественные шествия, карнавалы, фейерверки. Зима на Мальорке — самое время для неспешного отдыха без толп туристов. Главный город острова — Пальма — компактный и уютный. В нем есть кафедральный собор, замок на горе, старинные домики, красивая набережная, роскошные яхты, живительный морской воздух и прекрасный балеарский закат», — рассказали в пресс-службе.



Приобрести билеты в Пальму можно на www.uralairlines.com, в мобильном приложении Ural Airlines, по звонку в call-центр: 8-800-7700-262 или в любой авиакассе. К оплате доступны бонусы «Крылья».

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