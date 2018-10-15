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В Свердловской области выявили картель при организации питания иностранцев, задержанных УФМС

УрБК, Екатеринбург, 15.10.2018. Свердловское УФАС России выявило картельный сговор участников аукциона на право обеспечивать горячим питанием лиц, помещенных в спецучреждение временного содержания иностранцев. Об этом сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.



Основанием для проверки послужило заявление ООО «Общепит» о нарушении антимонопольного законодательства участниками торгов — ООО «Хрустальная», ООО «Малышева 56», ООО «Отель Менеджмент-Урал».



«Объект закупки — «Право заключения государственного контракта на оказание услуг по обеспечению трёхразовым горячим питанием иностранных граждан и лиц без гражданства, содержащихся в специальном учреждении временного содержания иностранных граждан и лиц без гражданства, подлежащих депортации либо административному выдворению за пределы РФ». Заказчиком по указанному аукциону является УФМС по Свердловской области», — пояснили в пресс-службе.



Управлением было выявлено антиконкурентное поведение участников торгов, которое выразилось в совместных действиях ООО «Малышева 56» и ООО «Хрустальная» по понижению начальной максимальной цены контракта до 344 тыс. 999 руб. Победителем было признано ООО «Отель Менеджмент-Урал», которое предложило 1 млн 529 тыс. 998 руб.



По результатам рассмотрения указанного дела антимонопольным органом вынесено решение о признании нарушения компаниями пункта 2 части 1 статьи 11 закона о защите конкуренции, выразившегося в создании картеля.



Суд первой инстанции оставил решение в силе, однако, снизил штрафы. В настоящее время ООО «Хрустальная» уплатило штраф за участие в картельном сговоре в размере 524 тыс. 999 руб.

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