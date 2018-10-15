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На предприятиях «Эльмаш» и «Уралэлектротяжмаш» выявлена задолженность по зарплате на 22 млн рублей

15 октябрь 2018 (15:49)

УрБК, Екатеринбург, 15.10.2018. Прокуратура Орджоникидзевского района выявила на двух машиностроительных предприятиях задолженность по выплате заработной платы на общую сумму более 22 млн руб.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, зарплату 1,3 тыс. работникам за август 2018 года не выплачивали в ООО «Эльмаш», АО «Уралэлектротяжмаш».

«В прокуратуре района были проведены совещания с руководителями указанных предприятий, составлен график погашения задолженности по выплате заработной платы, а также внесены представления в адрес руководителей машиностроительных предприятий», — говорится в сообщении.

К настоящему времени задолженность по заработной плате перед работниками погашена в полном объеме.

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