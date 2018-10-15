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На предприятиях «Эльмаш» и «Уралэлектротяжмаш» выявлена задолженность по зарплате на 22 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 15.10.2018. Прокуратура Орджоникидзевского района выявила на двух машиностроительных предприятиях задолженность по выплате заработной платы на общую сумму более 22 млн руб.



Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, зарплату 1,3 тыс. работникам за август 2018 года не выплачивали в ООО «Эльмаш», АО «Уралэлектротяжмаш».



«В прокуратуре района были проведены совещания с руководителями указанных предприятий, составлен график погашения задолженности по выплате заработной платы, а также внесены представления в адрес руководителей машиностроительных предприятий», — говорится в сообщении.



К настоящему времени задолженность по заработной плате перед работниками погашена в полном объеме.

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