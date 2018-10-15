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Компания «РоссТур» уведомила партнеров о прекращении туроператорской деятельности

Компания «РоссТур» уведомила партнерские агентства о прекращении туроператорской деятельности с 15 октября 2018 года. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров (АТОР).



«Туристы, забронировавшие и оплатившие туристский продукт, застрахованы в страховой компании АО «ЕРВ Туристическое Страхование» (ERV — прим. ред.) на сумму 50 млн руб. Порядок выплаты страхового возмещения по договору страхования ответственности туроператора ООО «РоссТур» установлен статьей 17.5 закона № 132-ФЗ», — говорится в сообщении.



Более подробная информация по порядку выплаты страхового возмещения будет размещена в личном кабинете в ближайшее время.



Пока это сообщение есть только в «личных кабинетах» агентств. Однако для официальной приостановки требуется его публикация на официальном сайте.



В ERV пока не комментируют заявление «РоссТура». Напомним, что компания работала в основном как центр бронирования, передавая бронирования других агентов туроператорам. Ранее руководитель «РоссТура» Александр Недополз заявлял, что по ряду туроператоров его компания была указана в договорах в качестве туроператорской. Количество таких договоров не называется, как до сих пор не назывались наименования этих туроператорских компаний.



В пятницу, 12 октября, «РоссТур» сообщил о передаче собственного центра бронирования сети «Магазин горящих путевок» (МГП). В свою очередь, «МГП» за каждую заявку будет выплачивать агентствам 0,5% от ее стоимости в счет долга «РоссТура». Как сообщают турагентства, сообщение об этом в понедельник, 15 октября, пропало из «личного кабинета».

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