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Официальный курс доллара США снизился на 22 коп., евро — на 45 коп.
15 октябрь 2018 (15:05)
УрБК, Москва, 15.10.2018. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 16 октября 2018 года. Курс долл. США снизился на 22,43 коп. до 65,75 руб., курс евро — на 45,07 коп. до 76,05 руб.
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