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В Свердловской области сформировали аппарат губернатора и правительства региона
15 октябрь 2018 (14:41)
УрБК, Екатеринбург, 15.10.2018. Глава Среднего Урала Евгений Куйвашев 15 октября подписал ряд указов, которыми определена структура аппарата губернатора и правительства Свердловской области, а также произведены кадровые назначения. Об этом сообщает департамент информполитики региона.
Выработка и реализация единой политики в сфере местного самоуправления, взаимодействие с муниципалитетами, а также координация работы администраций управленческих округов возложена на первого заместителя руководителя аппарата — директора департамента по местному самоуправлению Вадима Дубичева.
Экспертно-аналитическое направление аппарата возглавил Константин Устиловский в должности первого заместителя руководителя аппарата — директора экспертно-аналитического департамента.
Ильхам Ширалиев назначен на должность заместителя руководителя аппарата — директора департамента кадровой политики и контроля. Игорь Ромшин — на должность заместителя руководителя аппарата — директора государственно-правового департамента. Виктор Ятло возглавил организационное направление работы в должности заместителя руководителя аппарата — директора департамента протокола и организационного обеспечения.
Марина Обрубова назначена заместителем руководителя аппарата. В ее ведении будут находиться вопросы документооборота и работа с обращениями граждан.
Кроме перечисленного, в структуру аппарата будут входить и другие подразделения, в частности, представитель губернатора и правительства в Законодательном собрании Свердловской области, управление по мобилизационной подготовке и некоторые другие.
Е. Куйвашев уточнил функции и содержание работы аппарата как государственного органа, обеспечивающего деятельность губернатора и правительства области. Теперь в сферу его деятельности не будут входить вопросы внутренней и информационной политики.
Департамент внутренней политики выделяется в отдельный исполнительный орган государственной власти. Департаменты внутренней и информационной политики Свердловской области будет курировать заместитель губернатора, которого Е. Куйвашев определит в ближайшее время.
До назначения заместителя губернатора — руководителя аппарата и заместителя губернатора — куратора внутренней и информационной политики исполнение этих обязанностей возложено на В. Дубичева.
Напомним, новую структуру исполнительной власти Свердловской области Е. Куйвашев утвердил 13 октября.
Выработка и реализация единой политики в сфере местного самоуправления, взаимодействие с муниципалитетами, а также координация работы администраций управленческих округов возложена на первого заместителя руководителя аппарата — директора департамента по местному самоуправлению Вадима Дубичева.
Экспертно-аналитическое направление аппарата возглавил Константин Устиловский в должности первого заместителя руководителя аппарата — директора экспертно-аналитического департамента.
Ильхам Ширалиев назначен на должность заместителя руководителя аппарата — директора департамента кадровой политики и контроля. Игорь Ромшин — на должность заместителя руководителя аппарата — директора государственно-правового департамента. Виктор Ятло возглавил организационное направление работы в должности заместителя руководителя аппарата — директора департамента протокола и организационного обеспечения.
Марина Обрубова назначена заместителем руководителя аппарата. В ее ведении будут находиться вопросы документооборота и работа с обращениями граждан.
Кроме перечисленного, в структуру аппарата будут входить и другие подразделения, в частности, представитель губернатора и правительства в Законодательном собрании Свердловской области, управление по мобилизационной подготовке и некоторые другие.
Е. Куйвашев уточнил функции и содержание работы аппарата как государственного органа, обеспечивающего деятельность губернатора и правительства области. Теперь в сферу его деятельности не будут входить вопросы внутренней и информационной политики.
Департамент внутренней политики выделяется в отдельный исполнительный орган государственной власти. Департаменты внутренней и информационной политики Свердловской области будет курировать заместитель губернатора, которого Е. Куйвашев определит в ближайшее время.
До назначения заместителя губернатора — руководителя аппарата и заместителя губернатора — куратора внутренней и информационной политики исполнение этих обязанностей возложено на В. Дубичева.
Напомним, новую структуру исполнительной власти Свердловской области Е. Куйвашев утвердил 13 октября.
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