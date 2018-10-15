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В Свердловской области сформировали аппарат губернатора и правительства региона

УрБК, Екатеринбург, 15.10.2018. Глава Среднего Урала Евгений Куйвашев 15 октября подписал ряд указов, которыми определена структура аппарата губернатора и правительства Свердловской области, а также произведены кадровые назначения. Об этом сообщает департамент информполитики региона.



Выработка и реализация единой политики в сфере местного самоуправления, взаимодействие с муниципалитетами, а также координация работы администраций управленческих округов возложена на первого заместителя руководителя аппарата — директора департамента по местному самоуправлению Вадима Дубичева.



Экспертно-аналитическое направление аппарата возглавил Константин Устиловский в должности первого заместителя руководителя аппарата — директора экспертно-аналитического департамента.



Ильхам Ширалиев назначен на должность заместителя руководителя аппарата — директора департамента кадровой политики и контроля. Игорь Ромшин — на должность заместителя руководителя аппарата — директора государственно-правового департамента. Виктор Ятло возглавил организационное направление работы в должности заместителя руководителя аппарата — директора департамента протокола и организационного обеспечения.



Марина Обрубова назначена заместителем руководителя аппарата. В ее ведении будут находиться вопросы документооборота и работа с обращениями граждан.



Кроме перечисленного, в структуру аппарата будут входить и другие подразделения, в частности, представитель губернатора и правительства в Законодательном собрании Свердловской области, управление по мобилизационной подготовке и некоторые другие.



Е. Куйвашев уточнил функции и содержание работы аппарата как государственного органа, обеспечивающего деятельность губернатора и правительства области. Теперь в сферу его деятельности не будут входить вопросы внутренней и информационной политики.



Департамент внутренней политики выделяется в отдельный исполнительный орган государственной власти. Департаменты внутренней и информационной политики Свердловской области будет курировать заместитель губернатора, которого Е. Куйвашев определит в ближайшее время.



До назначения заместителя губернатора — руководителя аппарата и заместителя губернатора — куратора внутренней и информационной политики исполнение этих обязанностей возложено на В. Дубичева.



Напомним, новую структуру исполнительной власти Свердловской области Е. Куйвашев утвердил 13 октября.

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