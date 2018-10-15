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Жители Урала стали чаще оплачивать развлечения с помощью банковских карт «МегаФона»

УрБК, Екатеринбург, 15.10.2018. Жители Уральского региона стали чаще оплачивать развлечения безналичным способом. Сегодня каждая пятнадцатая покупка по банковской карте «МегаФона» приходится на билеты в театры, кино или на концерты, сообщает пресс-служба оператора связи.



«По данным аналитиков, за последний месяц 71% людей, купивших билеты, — представители сильного пола. Есть среди мужчин и рекордсмены: главным ценителем развлечений стал свердловчанин, который всего за месяц успел оплатить 57 походов на массовые мероприятия. Это почти в три раза больше, чем обладатель второго места с 21 аналогичной покупкой», — рассказали в пресс-службе.



Чаще всего уральцы выбирают походы в кино. На этот вид развлечений приходится почти каждая вторая покупка по банковской карте. На втором месте — концерты, занимающие треть продаж за последний месяц, а «бронзу» взяли походы в театр. Реже всего пользователи приобретают проходки в музеи.



Особенно активно уральцы покупают билеты в период с 16.00 до 17.00. Пик среди дней недели приходится на субботу. Примечательно, что желание сходить куда-нибудь появляется у жителей в последние выходные месяца — в этот период они больше всего тратят на развлечения.



«Неважно, где наши абоненты соберутся провести свободное время этой осенью — в кино, театре, музее или на концерте. Намного важней, что за покупку любых билетов по нашей банковской карте они могут получить 50% от суммы обратно на счет. А те, кто еще не успел оформить нашу карту, могут это сделать за пару секунд на сайте, и также получить впечатляющий кэшбэк», — отмечает директор по продажам на массовом рынке «МегаФона» на Урале Александр Малов.

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