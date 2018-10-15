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Свердловская область заняла 36-е место среди регионов РФ по объему ввода жилья на одного жителя

УрБК, Екатеринбург, 15.10.2018. В Свердловской области за период с июля 2017 года по июнь 2018 года введено 0,504 кв. м. общей площади жилья на одного жителя региона. Об этом свидетельствуют результаты исследования РИА «Новости».



Больше всего жилья в пересчете на одного жителя за указанный период введено в Ленинградской, Московской и Калининградской областях. Средний Урал по данному показателю занимает только 36-е место среди регионов России.



Ввод жилья на одного жителя в регионах РФ изменяется в диапазоне от 0,044 до 1,575 кв. м. жилья на человека. Среднее значение составляет 0,542 кв. м.



«Результаты исследования РИА «Новости» свидетельствуют, что объем ввода жилья на одного жителя между лидерами и аутсайдерами отличается более чем в 30 раз. Наибольший объем жилья — 1,575 кв. м. на человека — введен в Ленинградской области. В число лидеров также входят Московская и Калининградская области, где с июля 2017 года по июнь 2018 года было введено более 1 кв. м. жилья на человека, а также Тюменская область, где значение показателя совсем немного ниже данного уровня. В целом же ввод жилья превысил общероссийский уровень (0,542 кв. м. на человека) в 29 регионах. Меньше всего жилья в рассматриваемый период введено в Магаданской области (0,044 кв. м. на человека)», — сообщают аналитики.



Также авторы исследования отмечают, что наиболее активно жилищное строительство ведется в регионах, где обеспеченность населения жильем уже находится на относительно высоком уровне.



В целом по стране объемы жилищного строительства в последние годы снижаются. В 2017 году в России было введено 79,2 млн кв. м. общей площади жилых помещений, в 2016 году — 80,2 млн кв. м., а в 2015 году — 85.3 млн кв. м.

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