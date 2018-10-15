Новости дня
Свердловская область заняла 36-е место среди регионов РФ по объему ввода жилья на одного жителя
15 октябрь 2018 (13:33)
УрБК, Екатеринбург, 15.10.2018. В Свердловской области за период с июля 2017 года по июнь 2018 года введено 0,504 кв. м. общей площади жилья на одного жителя региона. Об этом свидетельствуют результаты исследования РИА «Новости».
Больше всего жилья в пересчете на одного жителя за указанный период введено в Ленинградской, Московской и Калининградской областях. Средний Урал по данному показателю занимает только 36-е место среди регионов России.
Ввод жилья на одного жителя в регионах РФ изменяется в диапазоне от 0,044 до 1,575 кв. м. жилья на человека. Среднее значение составляет 0,542 кв. м.
«Результаты исследования РИА «Новости» свидетельствуют, что объем ввода жилья на одного жителя между лидерами и аутсайдерами отличается более чем в 30 раз. Наибольший объем жилья — 1,575 кв. м. на человека — введен в Ленинградской области. В число лидеров также входят Московская и Калининградская области, где с июля 2017 года по июнь 2018 года было введено более 1 кв. м. жилья на человека, а также Тюменская область, где значение показателя совсем немного ниже данного уровня. В целом же ввод жилья превысил общероссийский уровень (0,542 кв. м. на человека) в 29 регионах. Меньше всего жилья в рассматриваемый период введено в Магаданской области (0,044 кв. м. на человека)», — сообщают аналитики.
Также авторы исследования отмечают, что наиболее активно жилищное строительство ведется в регионах, где обеспеченность населения жильем уже находится на относительно высоком уровне.
В целом по стране объемы жилищного строительства в последние годы снижаются. В 2017 году в России было введено 79,2 млн кв. м. общей площади жилых помещений, в 2016 году — 80,2 млн кв. м., а в 2015 году — 85.3 млн кв. м.
Больше всего жилья в пересчете на одного жителя за указанный период введено в Ленинградской, Московской и Калининградской областях. Средний Урал по данному показателю занимает только 36-е место среди регионов России.
Ввод жилья на одного жителя в регионах РФ изменяется в диапазоне от 0,044 до 1,575 кв. м. жилья на человека. Среднее значение составляет 0,542 кв. м.
«Результаты исследования РИА «Новости» свидетельствуют, что объем ввода жилья на одного жителя между лидерами и аутсайдерами отличается более чем в 30 раз. Наибольший объем жилья — 1,575 кв. м. на человека — введен в Ленинградской области. В число лидеров также входят Московская и Калининградская области, где с июля 2017 года по июнь 2018 года было введено более 1 кв. м. жилья на человека, а также Тюменская область, где значение показателя совсем немного ниже данного уровня. В целом же ввод жилья превысил общероссийский уровень (0,542 кв. м. на человека) в 29 регионах. Меньше всего жилья в рассматриваемый период введено в Магаданской области (0,044 кв. м. на человека)», — сообщают аналитики.
Также авторы исследования отмечают, что наиболее активно жилищное строительство ведется в регионах, где обеспеченность населения жильем уже находится на относительно высоком уровне.
В целом по стране объемы жилищного строительства в последние годы снижаются. В 2017 году в России было введено 79,2 млн кв. м. общей площади жилых помещений, в 2016 году — 80,2 млн кв. м., а в 2015 году — 85.3 млн кв. м.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Объем ввода жилья в УрФО в 2015 году снизился на 3,5%
- Объем ввода жилья в УрФО в 2015 году снизился на 3,5%
- Объем введенного в Екатеринбурге жилья в 1,5 раза больше, чем в Свердловской области
- Объемы ввода жилья в Екатеринбурге на душу населения в 1,4 раза превысили общероссийский показатель
- Свердловская область обошла Челябинскую по объемам строительства жилья