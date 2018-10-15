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В январе-сентябре российские авиакомпании увеличили объем перевозки пассажиров на 10%
15 октябрь 2018 (13:09)
УрБК, Екатеринбург, 15.10.2018. В сентябре 2018 года российские авиакомпании перевезли 11,8 млн пассажиров, рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 10,4%. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.
Пассажирооборот увеличился до 28,7 млрд пассажирокилометров, рост составил 10,6%. Процент занятости кресел вырос на 1,3 п.п., до 87%; процент коммерческой загрузки — на 1,8 п.п., до 73,1%.
В январе-сентябре авиаперевозчики обслужили 89,1 млн пассажиров, рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 10%. Пассажирооборот увеличился на 10%, до 219 млрд пассажирокилометров. Процент занятости кресел увеличился на 0,7 п.п., до 84,7%; процент коммерческой загрузки — на 1,4 п.п., до 71,6%.
Пассажирооборот увеличился до 28,7 млрд пассажирокилометров, рост составил 10,6%. Процент занятости кресел вырос на 1,3 п.п., до 87%; процент коммерческой загрузки — на 1,8 п.п., до 73,1%.
В январе-сентябре авиаперевозчики обслужили 89,1 млн пассажиров, рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 10%. Пассажирооборот увеличился на 10%, до 219 млрд пассажирокилометров. Процент занятости кресел увеличился на 0,7 п.п., до 84,7%; процент коммерческой загрузки — на 1,4 п.п., до 71,6%.
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