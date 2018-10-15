Кризис

Почти половина потенциальных покупателей недвижимости в Екатеринбурге ожидает повышения цен на жилье

15 октябрь 2018 (12:31)

49% опрошенных жителей Екатеринбурга ожидает повышения цен на жилье. По данным предыдущего опроса (на июнь 2018), эта доля была 31%. Об этом сообщает портал Domofond.ru по данным собственного исследования.

Доля людей в Екатеринбурге, которые ожидают снижения цен, тоже увеличилась с 17% до 23%. Доля тех, кто считает, что цены не изменятся, уменьшилась с 51% до 28%.

Также более половины покупателей Екатеринбурга считают IV квартал 2018 года благоприятным для покупки недвижимости.

43% опрошенных екатеринбуржцев считает, что ставки по ипотечным кредитам повысятся в IV квартале 2018 года.

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