Новости дня

Благотворительному фонду «Металлург» исполнилось 30 лет

УрБК, Магнитогорск, 15.10.2018. Благотворительному фонду «Металлург», крупнейшим благотворителем которого является Магнитогорский металлургический комбинат, исполнилось 30 лет. Об этом сообщает пресс-служба ММК.



«История фонда берет свое начало в 1988 году, когда экономические преобразования в стране и их последствия отразились прежде всего на социально незащищенных слоях населения — неработающих пенсионерах, инвалидах. Государство не могло обеспечить достойную жизнь большинству своих сограждан, и руководство Магнитогорского металлургического комбината занялось поиском новых подходов к решению вопросов социальной защиты своих бывших работников», — рассказали в пресс-службе.



Осенью 1988 года директор ММК Иван Ромазан подписал приказ об организации в составе управления жилищно-коммунального хозяйства отделения социальной помощи по уходу за одинокими и престарелыми, бывшими работниками комбината. Связь предприятия с ветеранами стала системной, им были обеспечены выходное пособие, медицинская амбулаторная помощь, выплаты для ремонта жилья и другие виды поддержки. Через два года из этой системы помощи вырос благотворительный фонд «Милосердие», учрежденный комбинатом. Председателем был избран Валентин Владимирцев. Средства фонда пополнялись за счет добровольных взносов организаций и предприятий — прежде всего, ММК.



Весной 1993 года состоялось общее собрание его участников, которое приняло решение о преобразовании фонда «Милосердие» Магнитогорского металлургического комбината в благотворительный общественный фонд «Металлург». Для выполнения благотворительных программ дирекцией фонда была выбрана тактика адресной помощи, определены категории граждан, нуждающихся в поддержке. Большая работа была проведена по привлечению предприятий-благотворителей. Ежегодно увеличивался объем социальных и медицинских программ благотворительного фонда «Металлург».



Отметим, что социальные программы фонда получили признание за пределами Магнитогорска — в стране и за рубежом. В послужном списке — диплом «Лидер регионального бизнеса» Международной финансово-исследовательской академии бизнеса, «Золотая грамота мецената» попечительского совета международного благотворительного фонда «Меценат столетия», несколько президентских грантов за реализацию различных программ и грант за победу в конкурсе первой общенациональной выставки общественных организаций России, организованной «Лигой здоровья нации», золотая медаль качества «Европейский гранд» за социальные услуги, оказываемые населению.



В 2017 году благотворителями фонда «Металлург» выступили 30 предприятий, организаций и учреждений. На реализацию программ израсходовано 643,2 млн руб.



Участниками социальных проектов фонда «Металлург» являются 62 тыс. жителей Южного Урала. Это пенсионеры, инвалиды, беременные женщины, многодетные семьи, дети. Крупнейшим благотворителем все годы работы фонда является Магнитогорский металлургический комбинат.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: