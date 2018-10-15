Новости дня

Сергей Тушин и Вадим Дударенко уволены с постов заместителей главы администрации Екатеринбурга

УрБК, Екатеринбург, 15.10.2018. Заместители главы администрации Екатеринбурга Сергей Тушин и Вадим Дударенко 16 октября 2018 года покинут свои должности. Об этом УрБК сообщили в пресс-службе горадминистрации.



«Сегодня они дорабатывают последний день», — пояснил официальный представитель администрации города Анатолий Карманов.



На своей должности Сергей Тушин отвечал за организацию значимых общероссийских и международных мероприятий. Вадим Дударенко курировал вопросы организации управления.



Массовые увольнения в администрации Екатеринбурга проходят со 2 октября 2018 года. Ранее свои должности покинули замглавы горадминистрации по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Евгений Архипов и замглавы администрации Екатеринбурга по вопросам капитального строительства и землепользования Алексей Белышев.



Также были уволены руководители нескольких отделов и департаментов администрации Екатеринбурга. В частности, свои должности покинут начальник департамента архитектуры Михаил Губин, глава правового департамента Екатерина Грин, начальник бухгалтерско-финансового отдела Елена Новокрещенова, руководитель комитета по жилищной политике Дарья Маннапова, председатель комитета связи и информационных технологий Иван Авдейчик, а также руководитель Сергей Сунцов.



Также в отставку отправлены руководитель администрации Орджоникидзевского района Вячеслав Трапезников и глава администрации Верх-Исетского района Екатеринбурга Сергей Нырков.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: