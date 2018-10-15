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Сергей Тушин и Вадим Дударенко уволены с постов заместителей главы администрации Екатеринбурга
15 октябрь 2018 (11:15)
УрБК, Екатеринбург, 15.10.2018. Заместители главы администрации Екатеринбурга Сергей Тушин и Вадим Дударенко 16 октября 2018 года покинут свои должности. Об этом УрБК сообщили в пресс-службе горадминистрации.
«Сегодня они дорабатывают последний день», — пояснил официальный представитель администрации города Анатолий Карманов.
На своей должности Сергей Тушин отвечал за организацию значимых общероссийских и международных мероприятий. Вадим Дударенко курировал вопросы организации управления.
Массовые увольнения в администрации Екатеринбурга проходят со 2 октября 2018 года. Ранее свои должности покинули замглавы горадминистрации по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Евгений Архипов и замглавы администрации Екатеринбурга по вопросам капитального строительства и землепользования Алексей Белышев.
Также были уволены руководители нескольких отделов и департаментов администрации Екатеринбурга. В частности, свои должности покинут начальник департамента архитектуры Михаил Губин, глава правового департамента Екатерина Грин, начальник бухгалтерско-финансового отдела Елена Новокрещенова, руководитель комитета по жилищной политике Дарья Маннапова, председатель комитета связи и информационных технологий Иван Авдейчик, а также руководитель Сергей Сунцов.
Также в отставку отправлены руководитель администрации Орджоникидзевского района Вячеслав Трапезников и глава администрации Верх-Исетского района Екатеринбурга Сергей Нырков.
«Сегодня они дорабатывают последний день», — пояснил официальный представитель администрации города Анатолий Карманов.
На своей должности Сергей Тушин отвечал за организацию значимых общероссийских и международных мероприятий. Вадим Дударенко курировал вопросы организации управления.
Массовые увольнения в администрации Екатеринбурга проходят со 2 октября 2018 года. Ранее свои должности покинули замглавы горадминистрации по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Евгений Архипов и замглавы администрации Екатеринбурга по вопросам капитального строительства и землепользования Алексей Белышев.
Также были уволены руководители нескольких отделов и департаментов администрации Екатеринбурга. В частности, свои должности покинут начальник департамента архитектуры Михаил Губин, глава правового департамента Екатерина Грин, начальник бухгалтерско-финансового отдела Елена Новокрещенова, руководитель комитета по жилищной политике Дарья Маннапова, председатель комитета связи и информационных технологий Иван Авдейчик, а также руководитель Сергей Сунцов.
Также в отставку отправлены руководитель администрации Орджоникидзевского района Вячеслав Трапезников и глава администрации Верх-Исетского района Екатеринбурга Сергей Нырков.
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