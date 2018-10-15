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Правительство РФ одобрило проект о замене МАК на бюро по расследованию авиапроисшествий
15 октябрь 2018 (10:55)
УрБК, Москва, 15.10.2018. Правительство РФ утвердило распоряжение, в котором содержится положительный отзыв на создание Международного бюро по расследованию авиационных происшествий и серьезных инцидентов (ИКАО).
Новый орган будет действовать в рамках соглашения между странами ЕАЭС. Предполагается, что ИКАО заменит Межгосударственный авиационный комитет.
«По согласованию с другими заинтересованными государствами Бюро сможет самостоятельно проводить расследования или участвовать в проведении таких расследований совместно с национальными органами по расследованию. Бюджет Бюро будет формироваться за счёт долевых взносов сторон», — говорится в документе.
Дата подписания соглашения о создании ИКАО всеми участниками ЕАЭС не уточняется.
Новый орган будет действовать в рамках соглашения между странами ЕАЭС. Предполагается, что ИКАО заменит Межгосударственный авиационный комитет.
«По согласованию с другими заинтересованными государствами Бюро сможет самостоятельно проводить расследования или участвовать в проведении таких расследований совместно с национальными органами по расследованию. Бюджет Бюро будет формироваться за счёт долевых взносов сторон», — говорится в документе.
Дата подписания соглашения о создании ИКАО всеми участниками ЕАЭС не уточняется.
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