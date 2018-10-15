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На трассе Пермь — Екатеринбург затруднено движение из-за аварии с участием восьми автомобилей
15 октябрь 2018 (10:39)
УрБК, Екатеринбург, 15.10.2018. В Свердловской области на участке трассы Р-242 Пермь — Екатеринбург в районе 340 км затруднено движение из-за ДТП с участием восьми транспортных средств, в том числе рейсового автобуса. Об этом сообщает «Дорожная диспетчерская служба — Урал».
«Авария произошла с участием восьми транспортных средств, в том числе рейсового автобуса. Предварительная причина ДТП: водитель автобуса не обеспечил контроль за управлением, допустил столкновение с попутно движущимся легковым автомобилем и спровоцировал столкновение нескольких автомобилей, движущихся за ним. Последние были на летней резине. Сама трасса в момент ДТП была в нормативном состоянии и обработана противогололедными материалами. В аварии никто не пострадал», — говорится в сообщении.
Из-за аварии движение транспорта затруднено в сторону Екатеринбурга. На месте работают оперативные службы и специалисты ФКУ «Уралуправтодор». Объезд места ДТП организован через Старомосковский тракт.
«Авария произошла с участием восьми транспортных средств, в том числе рейсового автобуса. Предварительная причина ДТП: водитель автобуса не обеспечил контроль за управлением, допустил столкновение с попутно движущимся легковым автомобилем и спровоцировал столкновение нескольких автомобилей, движущихся за ним. Последние были на летней резине. Сама трасса в момент ДТП была в нормативном состоянии и обработана противогололедными материалами. В аварии никто не пострадал», — говорится в сообщении.
Из-за аварии движение транспорта затруднено в сторону Екатеринбурга. На месте работают оперативные службы и специалисты ФКУ «Уралуправтодор». Объезд места ДТП организован через Старомосковский тракт.
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