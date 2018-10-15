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В Челябинской области проводится проверка по факту столкновения грузового поезда и легкового автомобиля

УрБК, Челябинск, 15.10.2018. В Челябинской области проводится проверка по факту столкновения грузового поезда и легкового автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба Уральского следственного управления на транспорте СК России.



«14 октября 2018 года в утреннее время на регулируемом железнодорожном переезде на 2024 километре станции Чебаркуль произошло столкновение легкового автомобиля «ВАЗ-2112» и грузового поезда. В результате столкновения водитель автомобиля погиб на месте происшествия, двое пассажиров с травмами различной степени тяжести госпитализированы в местную больницу», — говорится в сообщении.



По предварительным данным, водитель «ВАЗа» выехал на регулируемый железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора перед близко идущим грузовым поездом.



В настоящее время следствием проводится комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

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