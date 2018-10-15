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ЦБ получит доступ к секретной информации компаний в рамках «сделки с регулятором»
15 октябрь 2018 (09:07)
УрБК, Москва, 15.10.2018. Центробанк, предлагающий ввести понятие «сделка с регулятором» в расследовании недобросовестных практик на финансовом рынке, сможет закрывать дела об инсайде и манипулировании в обмен на предоставление обвиняемыми тайной информации и выплату компенсации в федеральный бюджет. Такие данные следуют из законопроекта, сообщает Reuters.
Речь идет о сведениях, представляющих коммерческую, служебную, банковскую тайну, а также тайну связи — информацию о почтовых переводах денежных средств. Исключение составляет государственная и налоговая тайна. Попавшие под расследования лица должны будут передать регулятору эти данные до заключения соглашения.
Как следует из проекта, предложенного депутатом Владиславом Резником, участник «сделки с регулятором» обязан заплатить в пользу бюджета сумму не меньшую, чем доход, полученный от противозаконных операций.
При принятии соответствующего закона у ЦБ появится право смягчать или не применять меры воздействия за нарушения, связанные с манипулированием рынком или неправомерным использованием инсайдерской информации.
ЦБ надеялся, что «сделка с регулятором» позволит ускорить ход расследования правонарушений.
Регулятор в этом году существенно расширил свои полномочия по проведению проверок в рамках расследований инсайдерской торговли, в частности, получил право доступа в помещения иностранных организаций.
Речь идет о сведениях, представляющих коммерческую, служебную, банковскую тайну, а также тайну связи — информацию о почтовых переводах денежных средств. Исключение составляет государственная и налоговая тайна. Попавшие под расследования лица должны будут передать регулятору эти данные до заключения соглашения.
Как следует из проекта, предложенного депутатом Владиславом Резником, участник «сделки с регулятором» обязан заплатить в пользу бюджета сумму не меньшую, чем доход, полученный от противозаконных операций.
При принятии соответствующего закона у ЦБ появится право смягчать или не применять меры воздействия за нарушения, связанные с манипулированием рынком или неправомерным использованием инсайдерской информации.
ЦБ надеялся, что «сделка с регулятором» позволит ускорить ход расследования правонарушений.
Регулятор в этом году существенно расширил свои полномочия по проведению проверок в рамках расследований инсайдерской торговли, в частности, получил право доступа в помещения иностранных организаций.
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