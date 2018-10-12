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Суд признал банкротом МУСП «Каменская машинно-технологическая станция» в поселке Мартюш

УрБК, Екатеринбург, 12.10.2018. Арбитражный суд Свердловской области признал муниципальное унитарное сельхозпредприятие «Каменская машинно-технологическая станция» (пос. Мартюш) несостоятельным (банкротом). Об этом сообщается в материалах арбитража.



Предприятие создано в 2001 году. Основным видом деятельности является предоставление услуг в области растениеводства.



С иском о банкротстве МУСП «Каменская МТС» в декабре 2017 года обратилось в суд ОАО «ЭнергосбыТ Плюс». Как установлено в ходе рассмотрения дела, сумма требований кредиторов предприятия составляет 31 млн 310 тыс. руб., восстановление платежеспособности в установленные законом сроки невозможно.



Решением Арбитражного суда Свердловской области в отношении МУСП «Каменская МТС» открыто конкурсное производство сроком на 6 месяцев.

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