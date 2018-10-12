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В 45 домах Екатеринбурга из-за ремонта на коммунальных сетях отключили тепло и горячую воду

УрБК, Екатеринбург, 12.10.2018. В связи с ремонтными работами на сетях «Екатеринбургской теплосетевой компании» в 45 домах уральской столицы отключили теплоснабжение и горячую воду. Об этом сообщает пресс-служба УК «Стандарт».



Как указано в сообщении, ограничение вводится на период с 08.30 12 октября до 17.00 13 октября. Однако в случае производственной необходимости его сроки будут продлены.



Под отключение горячего водоснабжения и тепла попали дома по адресам: ул. 8 Марта, 110, 118, 120, 128, 142, 144; пер. Кыштымский, 8б, 20/8; ул. Сурикова, 31, 37, 39, 47; ул. Уктусская, 31, 33, 35, 46, 47, 58; ул. Фрунзе, 60, 63, 64, 65, 67, 67а, 67б, 71, 76, 76а; ул. Фурманова, 55, 55а, 59, 61; ул. Шмидта, 72, 74, 76, 76а, 76б, 78, 93, 95; ул. Щорса, 92/5, 92/7, 94, 96, 112.

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