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Фонд имущества Свердловской области повторно выставил на торги АО «Совхоз «Сухоложский»

12 октябрь 2018 (17:03)

УрБК, Екатеринбург, 12.10.2018. Фонд имущества Свердловской области объявил повторный аукцион по продаже АО «Совхоз «Сухоложский», сообщается на сайте министерства по управлению государственным имуществом региона.

Первые торги были объявлены 11 сентября 2018 года и должны были пройти 11 октября 2018 года. Начальная цена продажи составляла 466 млн 424 тыс. руб. Размер задатка: 93 млн 284,8 тыс. руб.

Заявок на первый аукцион не поступило. Из-за этого были объявлены новые торги, которые запланированы на 12 ноября. Условия аукциона не изменились.

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