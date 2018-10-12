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Фонд имущества Свердловской области повторно выставил на торги АО «Совхоз «Сухоложский»

УрБК, Екатеринбург, 12.10.2018. Фонд имущества Свердловской области объявил повторный аукцион по продаже АО «Совхоз «Сухоложский», сообщается на сайте министерства по управлению государственным имуществом региона.



Первые торги были объявлены 11 сентября 2018 года и должны были пройти 11 октября 2018 года. Начальная цена продажи составляла 466 млн 424 тыс. руб. Размер задатка: 93 млн 284,8 тыс. руб.



Заявок на первый аукцион не поступило. Из-за этого были объявлены новые торги, которые запланированы на 12 ноября. Условия аукциона не изменились.

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